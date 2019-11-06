Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Weibsbilder
Die erste Nacht mit ihrem neuen Freund war für Melanie der Oberhammer! Dabei kannte sie Jens doch schon so lange. Wieso ist da nicht schon mal was passiert? Als ihr Liebhaber aufwacht, fällt es ihr schlagartig wieder ein. Im Beautysalon geben Sabine und Judith mit ihren neuen, ultramodernen Handys an. Rechte: Sat.1
