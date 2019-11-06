Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen
Weibsbilder
Folge 3: Folge 3
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kirsten hat die ständigen Benachteilungen bei der Jobsuche ein für alle mal satt. Für die Rolle in einem neuen Stück würde sie notfalls sogar vor Gericht ziehen ... Was gibt es schöneres als einen gemeinsamen Spieleabend? Als Judith, Sabine und Mackie ein neues Brettspiel ausprobieren wollen, erleben sie eine große Überraschung ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Weibsbilder
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12