Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Weibsbilder

Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 4

Folge 4Jetzt ohne Werbung streamen

Weibsbilder

Folge 4: Folge 4

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Anna (Judith Döker) ist das beste Beispiel dafür, dass Frauen immer Recht haben. Auch beim Besuch einer Achterbahn muss sie immer das letzte Wort haben. Fitnessmethoden werden immer seltsamer. Nordic Walking war nur der Anfang. Heidi (Mackie Heilmann) und Annette (Sabine Menne) schauen sich an, was noch alles auf sie zukommt ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Weibsbilder

Weibsbilder

Alle 3 Staffeln und Folgen