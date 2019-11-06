Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6Jetzt ohne Werbung streamen
Weibsbilder
Folge 6: Folge 6
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Während Reni (Sabine Menne) und Petra (Mackie Heilmann) versuchen, auf ihrem Reiterhof im Einklang mit der Natur zu leben, verfolgt Tatjana(Judith Döker) andere Ideen. Nach dem Essen bekommt Sandra und ihr Freund einen Glückskeks. Daraufhin fragt ihr Freund sie, was sie machen würde, wenn er sterben würde ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Weibsbilder
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1