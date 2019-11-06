Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Weibsbilder
Folge 7
22 Min.Ab 12
Mit Händen und Füßen versuchen Simone und Sandra, ihren PC wieder zum Laufen zu bringen. Doch ehe sich die beiden von einem Mann helfen lassen würden, machen sie lieber wieder alles mit der Hand. Was gibt es Feierlicheres als eine kirchliche Hochzeit? Eigentlich alles. Zumindest wenn man von einer schlecht gelaunten Pastorin getraut wird. Im Beautysalon wird Judith am Telefon terrorisiert - zum Glück hilft ihr Sabine, den lästigen Verehrer abzuwimmeln. Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12