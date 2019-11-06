Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9Jetzt ohne Werbung streamen
Weibsbilder
Folge 9: Folge 9
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei Judith, Sabine und Mackie herrscht mal wieder Ebbe in der Kasse. Um wieder auf einen grünen Zweig zu kommen, denken die drei über andere lohnende Geschäftsideen nach. Sandra (Sabine Menne) feiert ihren Ausstand. Zur Feier des Tages hat sie einen Schokokuchen gezaubert. Ihre Kolleginnen können gar nicht glauben, dass man angeblich davon kein Gramm zunimmt ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Weibsbilder
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1