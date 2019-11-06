Staffel 3Folge 10vom 06.11.2019
Weibsbilder
Folge 10
23 Min. Ab 12
Judith will für ihren Mann einen Wagen kaufen. Allerdings gerät sie an einen besonders schmierigen Verkäufer. Aber dennoch versteht sie es ihn in seine Schranken zu weisen. Außerdem bewirbt sie sich als Bergarbeiterin bei einem Steinkohlewerk. Dort ist man allerdings keine Frauen gewöhnt und so will man sie mit allen Mitteln davon abhalten. Und die Weibsbilder umwerben in einer Bar den gleichen Mann und versuchen mit immer komplizierter werdenden Tänzen sein Interesse zu wecken. Doch am Ende war alles vergebene Liebesmüh ... Rechte: Sat.1
