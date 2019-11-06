Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Weibsbilder

Staffel 3Folge 10vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 10

Folge 10Jetzt ohne Werbung streamen

Weibsbilder

Folge 10: Folge 10

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Judith will für ihren Mann einen Wagen kaufen. Allerdings gerät sie an einen besonders schmierigen Verkäufer. Aber dennoch versteht sie es ihn in seine Schranken zu weisen. Außerdem bewirbt sie sich als Bergarbeiterin bei einem Steinkohlewerk. Dort ist man allerdings keine Frauen gewöhnt und so will man sie mit allen Mitteln davon abhalten. Und die Weibsbilder umwerben in einer Bar den gleichen Mann und versuchen mit immer komplizierter werdenden Tänzen sein Interesse zu wecken. Doch am Ende war alles vergebene Liebesmüh ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Weibsbilder

Weibsbilder

Alle 3 Staffeln und Folgen