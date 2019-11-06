Staffel 3Folge 13vom 06.11.2019
Weibsbilder
Folge 13
23 Min. Ab 12
Mackie ist sehr unentschlossen. Das wirkt sich auch im Restaurant bei der Bestellung aus. Aber die Bedienung ist da kein Haar besser. Judith will dagegen aus dem stressigen Alltagsleben aussteigen und beginnt ihre Wandlung damit, die gesamte Wohnung in Schutt und Asche zu legen. Dumm nur, dass es nicht ihre eigene ist. Außerdem präsentieren die Weibsbilder ein neues Allheilmittel für lärmempfindliche Personen ... Rechte: Sat.1
Weibsbilder
