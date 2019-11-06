Staffel 3Folge 14vom 06.11.2019
Best of - Teil 1Jetzt ohne Werbung streamen
Weibsbilder
Folge 14: Best of - Teil 1
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In dieser "Best of"-Folge gibt es unter anderem ein Wiedersehn mit Judith Döker als Gastgeberin, die eine ganz besondere "German Kleinigkeit" serviert, mit Sabine Menne, die mit den Geldwechselkursen nicht so ganz vertraut ist und mit Mackie Heilmann als überängstliche Kellnerin. Außerdem sind die Weibsbilder als Superheldinnen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten zu bewundern ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Weibsbilder
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1