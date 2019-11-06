Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
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Weibsbilder
Folge 2: Folge 2
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Wenn Judith, bevor sie den Ehering ihrer Freundin angesteckt hat, gewusst hätte, dass dies tatsächlich sprichwörtliches Pech bringt, hätte sie das wohl lieber sein gelassen. Mackie Heilmann zeigt dagegen was im Boxring alles in ihr steckt. Außerdem zeigen sich die drei Weibsbilder in dieser Folge wieder gewohnt kreativ wenn es darum geht, Männer rumzukriegen und arbeiten mit allen Tricks ... Rechte: Sat.1
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Weibsbilder
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Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Sat.1