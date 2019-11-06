Staffel 3Folge 4vom 06.11.2019
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Weibsbilder
Folge 4: Folge 4
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mackie Heilmann und Sabine Menne müssen sich ohne Wasser durch eine brennend heiße Steppe kämpfen, doch als sie endlich ein Handy finden um Rettung zu rufen, ist fraglich ob sie die richtigen Prioritäten gesetzt haben. Zudem geben die Drei als Nonnen nach Meinung der Vorsteherin allzu sehr den weltlichen Verlockungen nach und treiben den Redakteur eines Männermagazins fast in den Wahnsinn ... Rechte: Sat.1
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Weibsbilder
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Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1