Weibsbilder
Gestrandet auf einer einsamen Insel. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, haben die drei auch noch nichts Gutes zum Lesen dabei. Außerdem verwirrt Judith Döker als Priesterin die Gäste einer Hochzeitsfeier mit ausgefallenen Regeln beim Gang zum Altar und Mackie Heilmann verbessert das Arbeitsklima im Leichenschauhaus mit allerlei Gesellschaftsspielen ... Rechte: Sat.1
