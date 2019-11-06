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Weibsbilder

Staffel 3Folge 7vom 06.11.2019
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Folge 7

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Weibsbilder

Folge 7: Folge 7

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Fotografin Sabine Menne bricht im Studio mit Judith Döker einen Streit vom Zaun, weil diese bei einem Hochzeitsfoto definitiv falsche Prioritäten gesetzt hat. Mackie Heilmann muss dagegen nach ihrem Outing feststellen, dass offene Atmosphäre im Büro nicht immer so groß geschrieben wird und verarbeitet als Radiomoderatorin all ihre schlechten Erfahrungen mit Männern auf Kosten der Zuhörer ... Rechte: Sat.1

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