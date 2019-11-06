Staffel 3Folge 8vom 06.11.2019
Weibsbilder
Folge 8
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mackie Heilmann geht mit ihrem Mann zur Eheberatung weil sie irritiert ist, dass in ihrer Beziehung alles so gut läuft. Allerdings gelingt es der Beraterin Judith Döker binnen weniger Minuten diese Ehe zu zerstören. Außerdem machen die Weibsbilder als sehr tierliebe Jäger ihrem Beruf nun wirklich keine Ehre und bringen die männlichen Redakteure eines Männermagazins bei der Suche nach einer Coverstory wieder so richtig auf die Palme ...
Weibsbilder
