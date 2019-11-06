Staffel 3Folge 9vom 06.11.2019
Weibsbilder
Folge 9
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mackie Heilmann, dieses Mal Bedienung bei einer Hochzeitsfeier, wollte schnell noch etwas mitteilen, als ein profilneurotischer Gast sie unterbricht und eine sehr lange Rede hält. Das lässt Mackie natürlich nicht so einfach auf sich sitzen. Sabine ist dagegen als Autoverkäuferin unterwegs, zeigt aber sehr wenig Fachwissen, was einen Kunden doch sehr erzürnt. Aber als dieser einen anderen Berater wünscht kommt er vom Regen in die Traufe ... Rechte: Sat.1
