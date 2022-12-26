Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 1vom 26.12.2022
52 Min.Folge vom 26.12.2022Ab 6

Weihnachtsstimmung mit Mini-Wauzis: Zum schönsten Fest des Jahres erscheinen sechs knuddelige Welpen auf der Bildfläche, die zwischen Geschenkpäckchen und Lametta tollen, tapsen und Tierfreund-Herzen zum Hüpfen bringen. Diese knuffige Slow-TV-Doku ist die perfekte Einstimmung auf die Festtage. Merry Dogmas für alle!

sixx
