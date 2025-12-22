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Welcome to Demon School! Iruma-Kun

Abnormale Klasse

CrunchyrollStaffel 1Folge 4vom 22.12.2025
Abnormale Klasse

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Welcome to Demon School! Iruma-Kun

Folge 4: Abnormale Klasse

24 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Sullivan sorgt dafür, dass Iruma in die sogenannte "abnormale" Klasse kommt. Er hofft, dass der Junge, der seine Identität als Mensch verbergen muss, unter den vielen sonderbaren Schülern nicht auffallen wird.

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