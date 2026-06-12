Audi Q6 e-tron, Porsche Cayenne GTSJetzt kostenlos streamen
WELT DRIVE
Folge vom 12.06.2026: Audi Q6 e-tron, Porsche Cayenne GTS
22 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 6
Der Q6 e-tron erweitert Audis Elektro-Portfolio: Nach E-Tron GT, Q4 und Q8 E-Tron kommt jetzt der Q6 E-Tron. Kann das SUV die Premiumansprüche erfüllen? Auch in dieser Folge: Tim Schrick prüft die Querdynamik des 500-PS-starken Porsche Cayenne GTS auf der Nürburgring-Nordschleife.
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Genre:Verbraucherinformation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 24-25: welt