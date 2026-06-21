Kia Picanto, Opel Grandland, Audi A5Jetzt kostenlos streamen
WELT DRIVE
Folge vom 21.06.2026: Kia Picanto, Opel Grandland, Audi A5
23 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 6
Wie behält man die Kontrolle über sein Auto, wenn der Motor zur Höchstform aufläuft? Was haben die neuesten Modelle wirklich drauf und wieso sind Oldtimer so faszinierend? Mit Sachverstand und Leidenschaft widmet sich GWELT DriveG diesen und weiteren spannenden Themen rund ums Auto. Informationen, News und Geschichten, die jeden Autofahrer bewegen - vom Führerscheinneuling bis zum Routinier.
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Genre:Verbraucherinformation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 24-25, Season 25: welt