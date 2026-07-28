WELT DRIVE
Folge vom 28.07.2026: WELT Drive
11 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6
Automobile Leidenschaft trifft moderne Technik: Beim Bilster Berg Oldtimer Festival entdeckt Tim Schrick historische Rennwagen, seltene Prototypen und faszinierende Geschichten aus der Welt klassischer Fahrzeuge. Außerdem nimmt er den Kia Seltos genauer unter die Lupe. Das Kompakt-SUV will mit Design, Platzangebot und Technik überzeugen. Wie schlägt sich der Herausforderer im Vergleich zur etablierten Konkurrenz?
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Genre:Verbraucherinformation, Unterhaltung, Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 24-25, Season 25: welt