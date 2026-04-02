Die Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
WELT ZEITREISE – von Stefan Aust
Folge vom 02.04.2026: Die Schatten der Vergangenheit
48 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
In den 80ern deckt Stefan Aust die West-Berliner Hausbesetzerszene auf, filmt eine Räumung und deren Eskalation bis zum Tod Jürgen Rattays durch Polizeigewalt. Er enthüllt später den GSternG-Skandal um gefälschte Hitler-Tagebücher und interviewt den Fälscher Kujau im Gefängnis. Als Kriegsreporter im Iran erlebt er die Schlacht von Chorramschahr und interviewt Jahre später einen der umstrittensten Politiker seiner Zeit, Präsident Ahmadinedschad.
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12