Wenn Menschen verschwinden

Spurlos verschwunden: Georg Linnemann und Mandy Müller

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 04.03.2024
Spurlos verschwunden: Georg Linnemann und Mandy Müller

Folge 2: Spurlos verschwunden: Georg Linnemann und Mandy Müller

46 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12

Seit über 15 Jahren fehlt von Mandy Müller aus Niedersachsen jede Spur. Die 18-Jährige verschwindet im September 2008, seitdem haben Mandys Eltern nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Georg Linnemann verschwindet kurz vor Heiligabend. Der 28-Jährige soll zum ersten Mal Vater werden. Nachdem ihn seine schwangere Freundin nicht mehr über das Handy erreicht, schaltet sie sofort die Polizei ein.

SAT.1 GOLD
