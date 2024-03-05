Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wer isses?

Daniel Boschmann und Chris Tall vs. Jeannine Michaelsen und Ralf Schmitz

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 05.03.2024
Daniel Boschmann und Chris Tall vs. Jeannine Michaelsen und Ralf Schmitz

Daniel Boschmann und Chris Tall vs. Jeannine Michaelsen und Ralf SchmitzJetzt kostenlos streamen

Wer isses?

Folge 2: Daniel Boschmann und Chris Tall vs. Jeannine Michaelsen und Ralf Schmitz

108 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 6

Woran erkennen Sie eine Buchhalterin? Wie unterscheidet man einen Tattoo-Artist auf Anhieb von einem Zahnarzt? In der neuen Show "Wer isses?" werden die Comedians Ralf Schmitz und Chris Tall zu konkurrierenden Detektiven. Schaffen sie es mit ihren Promi-Partner:innen, allein anhand des Erscheinungsbilds die Berufe, Hobbys oder überraschenden Eigenheiten der Teilnehmenden zu erraten? Wer das größere Enttarnungstalent beweist, erspielt das Preisgeld für seinen Publikumsblock.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wer isses?
ProSieben
Wer isses?

Wer isses?

Alle 2 Staffeln und Folgen