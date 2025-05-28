Chris Tall und Janine Kunze vs. Annette Frier und Michelle HunzikerJetzt kostenlos streamen
Wer isses?
Folge 1: Chris Tall und Janine Kunze vs. Annette Frier und Michelle Hunziker
104 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 6
Wer beweist den schärferen Detektivgeist, wer die bessere Intuition? Wer erkennt einen Schwindler an der Nasenspitze und wem kann man einen Bären aufbinden? Michelle Hunziker und Chris Tall müssen ungewöhnliche Berufe, seltene Hobbys oder skurrile Eigenheiten ihnen unbekannter Kandidat:innen auf den ersten Blick erraten. Wer mit seinem Promi-Gast das größere Enttarnungstalent beweist, bootet das gegnerische Team aus und erspielt das Preisgeld für den eigenen Publikumsblock.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wer isses?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen