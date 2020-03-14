Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wer schläft, verliert!

Wer schläft, verliert!

ProSiebenStaffel 2020Folge 1vom 14.03.2020
Wer schläft, verliert!

Wer schläft, verliert!Jetzt kostenlos streamen

Wer schläft, verliert!

Folge 1: Wer schläft, verliert!

169 Min.Folge vom 14.03.2020Ab 12

In "Wer schläft, verliert!" wollen sechs Prominente beweisen, dass sie richtig aufgeweckt sind. Dazu wagen sie einen extremen Test. Bevor sie am Samstag in der Live-Show in Geschicklichkeits- und Aufmerksamkeitsspielen gegeneinander antreten, dürfen sie 60 lange Stunden nicht schlafen. Wer gleitet vorzeitig ins Land der Träume? Wer schafft es, am meisten Challenges für sich zu entscheiden? Oder schläft gar ein prominenter Spieler während einer Herausforderung live ein?

Weitere Folgen in Staffel 2020

Alle Staffeln im Überblick

Wer schläft, verliert!
ProSieben
Wer schläft, verliert!

Wer schläft, verliert!

Alle 1 Staffeln und Folgen