Wer stiehlt mir die Show?
Folge 2: Folge 2
112 Min.Folge vom 20.07.2021Ab 6
Rap-Künstlerin und Unternehmerin Shirin David, Comedian Teddy Teclebrhan, Schauspieler und Comedian Bastian Pastewka sowie der Wildcard-Kandidat Simon kämpfen um den Job von Entertainer und Show-Erfinder Joko Winterscheidt. Wer übernimmt nächste Woche die gesamte Show und darf sie nach eigenen Wünschen moderieren und gestalten?
