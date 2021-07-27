Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 27.07.2021
111 Min.Folge vom 27.07.2021Ab 12

Rap-Künstlerin und Unternehmerin Shirin David, Comedian Teddy Teclebrhan, Schauspieler und Comedian Bastian Pastewka sowie die Wildcard-Kandidatin Efta kämpfen um den Job von Entertainer und Show-Erfinder Joko Winterscheidt. Wer übernimmt nächste Woche die gesamte Show und darf sie nach eigenen Wünschen moderieren und gestalten?

