Wer stiehlt mir die Show?
Folge 3: Folge 3
111 Min.Folge vom 27.07.2021Ab 12
Rap-Künstlerin und Unternehmerin Shirin David, Comedian Teddy Teclebrhan, Schauspieler und Comedian Bastian Pastewka sowie die Wildcard-Kandidatin Efta kämpfen um den Job von Entertainer und Show-Erfinder Joko Winterscheidt. Wer übernimmt nächste Woche die gesamte Show und darf sie nach eigenen Wünschen moderieren und gestalten?
Alle Staffeln im Überblick
Wer stiehlt mir die Show?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen