Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wetterleben mit Manuel Kelemen

Hochwasser & Murenabgänge

JoynStaffel 1Folge 3vom 18.04.2023
Hochwasser & Murenabgänge

Hochwasser & MurenabgängeJetzt kostenlos streamen

Wetterleben mit Manuel Kelemen

Folge 3: Hochwasser & Murenabgänge

24 Min.Folge vom 18.04.2023Ab 6

Meteorologe Manuel Kelemen ist wieder unterwegs, um herauszufinden, wie Wetterverhältnisse und Klimaveränderungen die verschiedenen Realitäten Österreichs fordern. Auf seiner Reise trifft er auf unterschiedliche Menschen, in den weitesten Teilen unseres Landes, die sich seinen neugierigen Fragen stellen und uns spannende Einblicke in ihre Welten bieten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wetterleben mit Manuel Kelemen
Joyn
Wetterleben mit Manuel Kelemen

Wetterleben mit Manuel Kelemen

Alle 3 Staffeln und Folgen