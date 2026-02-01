Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Naginata

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 12vom 24.02.2026
Folge 12: Die Naginata

40 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Finalisten eine japanische Stangenwaffe an: die Naginata.

Kabel Eins Doku
