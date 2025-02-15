White Collar
Folge 2: Unser Erbe und wir
42 Min.Ab 6
Neal Caffrey ist ein überaus erfolgreicher Wirtschaftsverbrecher, der sich unter anderem auf Betrug und Kunstraub spezialisiert hat. Dennoch wechselt er eines Tages die Seiten und hilft dem FBI andere Kriminelle seines Kalibers hinter Gitter zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
White Collar
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren