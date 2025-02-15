Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
White Collar

Beim Barte des Schlüssels

20th CenturyStaffel 4Folge 12
Beim Barte des Schlüssels

Beim Barte des SchlüsselsJetzt kostenlos streamen

White Collar

Folge 12: Beim Barte des Schlüssels

42 Min.Ab 12

Neal erhält einen seltsamen Schlüssel aus dem Nachlass Ellens. Dieser soll zu geheimen Informationen über das Polizei-Departement führen. Allerdings findet Neal das passende Schloss nicht. Doch Neal lässt nicht locker und kommt dem Geheimnis schließlich auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

White Collar
20th Century
White Collar

White Collar

Alle 6 Staffeln und Folgen