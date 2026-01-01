Zum Inhalt springenBarrierefrei
Why Women Kill

Stoned unter dem Tisch

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4
Stoned unter dem Tisch

Why Women Kill

Folge 4: Stoned unter dem Tisch

44 Min.Ab 12

1963 gerät Beth Ann nach dem Konsum eines von April angebotenen Marihuana-Brownies auf einer Dinnerparty außer Kontrolle und konfrontiert Rob mit seinem Drogenkonsum - mit Folgen. 1984 steht Simone im Spannungsfeld zwischen der familiären Verpflichtung, ihrer betrogenen Tochter beizustehen, und dem Wunsch, ihre heimliche Liaison mit Tommy nicht aufzugeben. Und 2019 stellt sich Jade mit der Hilfe von Eli und Taylor ihrem gewalttätigen Ex, was in einer Eskalation mündet.

