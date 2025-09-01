Why Women Kill
Folge 6: Quickie mit Hector
50 Min.Ab 12
1963 entdeckt Beth Ann auf ihrer Einweihungsparty Anzeichen häuslicher Gewalt bei ihrer Nachbarin Mary, was zu einem Eklat mit deren Ehemann führt. 1984 erwischt Simone Karl beim Küssen mit Hector und offenbart bei einem Dinner seine Homosexualität - woraufhin er ihr Verhältnis mit Tommy enthüllt. Und 2019 sorgt Elis Geheimnis um Jade und sein Medikamentenmissbrauch für Spannungen in der polyamoren Beziehung.
Genre:Schwarze Komödie, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.