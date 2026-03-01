Träume, Triumph und TodJetzt ohne Werbung streamen
Why Women Kill
Folge 1: Träume, Triumph und Tod
49 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Als unscheinbare Hausfrau genießt Alma Fillcot keinen gesellschaftlich hohen Status. Trotzdem träumt sie schon lange davon, im elitären Gartenclub im Kreise der feinen Damen aufgenommen zu werden. Als dort überraschend ein Platz frei wird, scheint der ersehnte Aufstieg greifbar. Doch während sie all ihren Mut sammelt, um ihren Eintritt in eine bessere Welt zu sichern, gerät ihre Welt ins Wanken, als sie einen zufälligen Fund macht, der das perfide Geheimnis ihres Mannes enthüllt.
Alle Staffeln im Überblick
Why Women Kill
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures International Ltd.