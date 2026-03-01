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Why Women Kill

Träume, Triumph und Tod

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 1vom 01.03.2026
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Why Women Kill

Folge 1: Träume, Triumph und Tod

49 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Als unscheinbare Hausfrau genießt Alma Fillcot keinen gesellschaftlich hohen Status. Trotzdem träumt sie schon lange davon, im elitären Gartenclub im Kreise der feinen Damen aufgenommen zu werden. Als dort überraschend ein Platz frei wird, scheint der ersehnte Aufstieg greifbar. Doch während sie all ihren Mut sammelt, um ihren Eintritt in eine bessere Welt zu sichern, gerät ihre Welt ins Wanken, als sie einen zufälligen Fund macht, der das perfide Geheimnis ihres Mannes enthüllt.

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