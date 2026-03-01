Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Why Women Kill

Im blutigsten Garten

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 10vom 01.03.2026
Joyn+
Im blutigsten Garten

Im blutigsten GartenJetzt ohne Werbung streamen

Why Women Kill

Folge 10: Im blutigsten Garten

48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 16

Als rechtschaffener Mann fühlt sich Vern der Wahrheit verpflichtet - auch wenn das bedeutet, seine eigenen Schwiegereltern verraten zu müssen. Während er Beweise sammelt, versucht Alma verzweifelt, den Strick um ihren Hals zu lockern, weshalb sie bereits den nächsten perfiden Coup schmiedet. Doch ihr Plan geht diesmal nicht auf: Das fragile Lügengebäude stürzt ein und die Gräueltaten der Fillcots kommen unaufhaltsam ans Licht.

Alle Staffeln im Überblick

Why Women Kill
SAT.1 emotions
Why Women Kill

Why Women Kill

Alle 2 Staffeln und Folgen