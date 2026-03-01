Eine Dame für die BlumenJetzt ohne Werbung streamen
Why Women Kill
Folge 3: Eine Dame für die Blumen
44 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Alma und Bertram geraten in die Bredouille und schmieden einen riskanten Plan, um eine drohende Enthüllung abzuwenden. Ob es ihnen gelingen wird, mit ihrer fingierten Geschichte die Fassade zu wahren und vor der Justiz zu entkommen? Unterdessen versucht Rita, einen schwelenden Konflikt mit Catherine zu entschärfen, während Dee Vern einschaltet, um Scooter auf den Zahn zu fühlen - mit ungeahnten Folgen.
Alle Staffeln im Überblick
Why Women Kill
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures International Ltd.