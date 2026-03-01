Du sollst nicht stehlen - es sei denn, der Stil verlangt esJetzt ohne Werbung streamen
Why Women Kill
Folge 4: Du sollst nicht stehlen - es sei denn, der Stil verlangt es
45 Min.Ab 12
Während Alma in Los Angeles alle Hände voll zu tun hat, um sich auf einen spontanen Besuch der feinen Damen aus dem Gartenclub vorzubereiten, gelingt es der Polizei, das versunkene Auto von Mrs. Yost aus dem See zu bergen. Wird das Geheimnis der Fillcots schon bald ans Licht kommen? Unterdessen sucht Dee Ablenkung in Verns Gesellschaft, doch dieser hat es mit einem gefährlichen Feind zu tun ...
Genre:Schwarze Komödie, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.