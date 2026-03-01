Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Why Women Kill

Instrumente des Schicksals

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 5
Joyn Plus
Instrumente des Schicksals

Instrumente des SchicksalsJetzt ohne Werbung streamen

Why Women Kill

Folge 5: Instrumente des Schicksals

47 Min.Ab 12

Rita schmiedet einen besonders herzlosen Plan, nachdem sie erfährt, dass ihre Rivalin Dee ausgerechnet die Tochter von Alma ist - jener Alma, die um Haaresbreite in Ritas elitären Gartenclub aufgenommen worden wäre. Und obwohl Alma Ritas ganze Verletzlichkeit aus nächster Nähe zu spüren bekommt, erkennt sie schon bald, dass sie aus der heiklen Situation einen Vorteil ziehen könnte. Bertram hingegen ringt mit seinen inneren Dämonen und sucht Rat bei einem alten Vertrauten ...

Alle Staffeln im Überblick

Why Women Kill
SAT.1 emotions
Why Women Kill

Why Women Kill

Alle 2 Staffeln und Folgen