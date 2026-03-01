Wer tötet so spät bei Nacht und Wind?Jetzt ohne Werbung streamen
Why Women Kill
Folge 6: Wer tötet so spät bei Nacht und Wind?
47 Min.Ab 12
Die Ereignisse überschlagen sich: Nachdem Almas Gespräch mit Rita niederschmetternd verlaufen ist und sie feststellen musste, dass ihr ursprünglicher Plan nicht aufgeht, zieht sie andere Seiten auf - und weiht auch Bertram in ihr diabolisches Vorhaben ein. Unterdessen erhält Dee eine schockierende Nachricht, die ihre gesamte Zukunft beeinflussen könnte, und beendet daraufhin kurzerhand die Liaison mit Vern ...
Genre:Schwarze Komödie, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.