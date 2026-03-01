Zum Inhalt springenBarrierefrei
Why Women Kill

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 6
Folge 6: Wer tötet so spät bei Nacht und Wind?

47 Min.Ab 12

Die Ereignisse überschlagen sich: Nachdem Almas Gespräch mit Rita niederschmetternd verlaufen ist und sie feststellen musste, dass ihr ursprünglicher Plan nicht aufgeht, zieht sie andere Seiten auf - und weiht auch Bertram in ihr diabolisches Vorhaben ein. Unterdessen erhält Dee eine schockierende Nachricht, die ihre gesamte Zukunft beeinflussen könnte, und beendet daraufhin kurzerhand die Liaison mit Vern ...

