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Why Women Kill

In den Fängen der Teufelin

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 9vom 01.03.2026
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Why Women Kill

Folge 9: In den Fängen der Teufelin

44 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Drei Wochen nach dem Tod von Isabel lebt Alma ihren Traum und hat ihren Platz inmitten der Gartenclub-Ladys gefunden. Doch diese Position reicht ihr mittlerweile nicht mehr aus: Mit dem Wegfall von Rita plant sie, für die frei gewordene Präsidentschaft zu kandidieren. Bertram hingegen verfällt immer mehr seinen Depressionen und gibt sich dem Alkohol hin, um das Geschehene zu verarbeiten. Kann ihm seine entfremdete Tochter Dee aus der Misere helfen?

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