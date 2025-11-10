Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wild Wild Wedding

Bali-Bummelei und Wikinger Wahnsinn 

TLCStaffel 1Folge 1vom 10.11.2025
Bali-Bummelei und Wikinger Wahnsinn 

Bali-Bummelei und Wikinger Wahnsinn Jetzt kostenlos streamen

Wild Wild Wedding

Folge 1: Bali-Bummelei und Wikinger Wahnsinn

44 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Bei „Wild, Wild Wedding“ wird es international turbulent: Auf Bali bereitet Hochzeitsplanerin Julie die Feier für Chloe und Kye vor – doch tropische Regenfälle und chaotische Proben bedrohen die Traumhochzeit. In Deutschland wagen die erst 18-jährige Kathrin und ihr Verlobter Yassir eine Blitzhochzeit. Zwischen russischen und marokkanischen Traditionen sorgt Wedding-Planerin Peri für Struktur, während Familien und Gäste noch mit dem Kulturschock ringen. Und in Norwegen erfüllt ein kanadisches Paar seinen Traum von einer Wikinger-Zeremonie mit Schwertern, Pferden und jeder Menge Nervenkitzel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wild Wild Wedding
TLC
Wild Wild Wedding

Wild Wild Wedding

Alle 1 Staffeln und Folgen