Wilde Rocky Mountains
Folge 2: Auf dem Gipfel
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Die Doku-Serie wirft einen packenden Blick auf die Tiere, die in den nordamerikanischen Rocky Mountains leben und mit den teils extremen Umweltbedingungen im Wandel der Jahreszeiten zurechtkommen müssen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Wilde Rocky Mountains
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
6
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