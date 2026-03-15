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Wilde Überlebende

Tierischer Reiz

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
Tierischer Reiz

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Wilde Überlebende

Folge 1: Tierischer Reiz

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Doku-Serie enthüllt die beeindruckende Wildnis des Luangwa-Nationalparks in Sambia. Von Elefanten, Nilpferden und Löwen bis hin zu Dungkäfern und Termiten zeigt "Wilde Überlebende" in Luft-, Zeitlupen- und Nachtaufnahmen, wie sowohl Giganten als auch Zwerge in der Savanne überleben.

Weitere Folgen in Staffel 1

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