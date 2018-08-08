Wildes Überleben
Folge 3: Leben in Extremen
„Von Natur aus wild“ beobachtet Wildtiere unseres Planeten bei einer ihrer wichtigsten Missionen – der Brut und Aufzucht ihrer Jungen. Um das Überleben ihrer Spezies zu sichern, ist der Fortpflanzungsdrang tief in der DNA eines jeden Tieres verwurzelt. Ob zu Lande, im Wasser oder in der Luft, ob Raub- oder Beutetier – für jede Art ist es die größte Herausforderung, die neugeborenen und heranwachsenden Jungen zu schützen. Vor extremen Witterungsbedingungen, vor immer lauernden, hungrigen Jägern oder vor dem unmittelbar drohenden Hungertod. Jede Tierart kämpft unermüdlich um ihren eigenen Fortbestand. Dies ist ihre Überlebensmission. Viele Tiere ziehen ihre Jungen lange Zeit auf, andere verlassen sie direkt nach der Eiablage. Aber um sicherzustellen, dass ihre Jungen die ersten Tage und Monate überleben, haben viele Tiere erstaunliche Strategien entwickelt. Obwohl sie als wehrlose Beutetiere am unteren Ende der Nahrungskette sind, gehören Kaninchen und Feldhasen zu den am weitesten verbreiteten Tieren der Erde. Die Evolution hat sie mit einem wichtigen Ur-Instinkt zur Arterhaltung ausgestattet: Kaninchen erzeugen in kürzester Zeit so viel Nachwuchs wie möglich. Ein einziges Weibchen wirft 12 Mal im Jahr und jedes der Jungen ist bereits mit 3 Monaten geschlechtsreif. Die Nachkommen eines einzigen Weibchens können bis zu 1000 Kaninchen in nur einem Jahr zur Welt bringen. Königspinguine legen nur ein einziges Ei und sie stecken all ihre Energie in die Aufzucht dieses einen Kükens. Ein Jahr lang wird das Pinguinbaby von seinen Eltern aufgezogen. Kaimane hingegen legen mehr als 60 Eier in ihre Sandnester. Sobald die Kleinen schlüpfen, eilen sie instinktgetrieben ins Wasser, um Raubtieren zu entrinnen. Die Winzlinge müssen von Geburt an für sich selbst sorgen. Wie die Brut des Palmendiebs, einer der größten Krebsarten. Palmendiebe leben an Land, aber um zu überleben, müssen ihre Eier im Ozean schlüpfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick