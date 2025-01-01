Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 3
Folge 3: Die Komplizin

43 Min.Ab 6

Die junge Kris muss wegen Autodiebstahls eine Strafe in einem Erziehungscamp verbüßen. Dort lernt sie den Pferdetrainer Pablo kennen, der den Häftlingen das Reiten beibringt. Pablo registriert Kris' außergewöhnliches Talent im Umgang mit den Tieren - insbesondere mit dem unberechenbaren Hengst Wildfire. Als er ihr eine Anstellung auf der Raintree-Farm anbietet, verändert sich ihr Leben grundlegend ...

