Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Orchidee der Liebe / Küchenschlacht

NickelodeonFolge vom 26.05.2026
Orchidee der Liebe / Küchenschlacht

Orchidee der Liebe / KüchenschlachtJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 26.05.2026: Orchidee der Liebe / Küchenschlacht

22 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6

Als Lincoln und Clyde Howards seltene Orchidee überwässern, stürzen sie sich in ein Abenteuer, um sie zu ersetzen. // Lynn Sr. ist aufgeregt, bei einer Fernseh-Kochshow teilzunehmen, bis er herausfindet, dass er gegen Rosa Casagrande antreten muss.

Alle verfügbaren Folgen