Küchen-Überfall / Die ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 30.07.2026: Küchen-Überfall / Die Überraschung
22 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6
Weil die Kinder Guy Grazer in seiner Kochshow nicht begeistern können, wollen sie die Aufnahmen vor der Ausstrahlung vernichten. // Die Kinder suchen in ganz Royal Woods nach den verschollenen Möbeln, die sie zur Hausreinigung herausgestellt hatten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3, Season 3-5, Season 5-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon