Der Austauschschüler / Die unselbstlose HelferinJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 14.08.2026: Der Austauschschüler / Die unselbstlose Helferin
22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6
1. Geschichte: Da Clyde sich als Einzelkind von seinen überbesorgten Vätern zu eingeengt fühlt, bietet er einem Austauschschüler an, für einige Zeit bei ihnen zu wohnen. 2. Geschichte: Lola hilft einer unsicheren Schülerin dabei, beliebter zu werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon