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Willkommen bei den Louds

Gestrandet / Der Rezepte-Diebstahl

NickelodeonFolge vom 02.10.2022
Gestrandet / Der Rezepte-Diebstahl

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 02.10.2022: Gestrandet / Der Rezepte-Diebstahl

22 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 6

1. Geschichte: Der entspannte Bootsausflug der Familie auf einem See endet auf einer einsamen Wüsteninsel. Können sich die Louds von der Insel retten? 2. Geschichte: Lincoln und Clyde sind davon überzeugt, dass eine Tiefkühlkostfirma die Rezepte von Lincolns Vater stiehlt. Klar, dass die beiden als Ace und Jack ermitteln müssen!

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