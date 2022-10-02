Gestrandet / Der Rezepte-DiebstahlJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 02.10.2022: Gestrandet / Der Rezepte-Diebstahl
22 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 6
1. Geschichte: Der entspannte Bootsausflug der Familie auf einem See endet auf einer einsamen Wüsteninsel. Können sich die Louds von der Insel retten? 2. Geschichte: Lincoln und Clyde sind davon überzeugt, dass eine Tiefkühlkostfirma die Rezepte von Lincolns Vater stiehlt. Klar, dass die beiden als Ace und Jack ermitteln müssen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon