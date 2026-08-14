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Willkommen bei den Louds

Kampf der Clubs / Die mörderische Müllmann-Mission

NickelodeonFolge vom 14.08.2026
Kampf der Clubs / Die mörderische Müllmann-Mission

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Folge vom 14.08.2026: Kampf der Clubs / Die mörderische Müllmann-Mission

21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

1. Geschichte: Luna will die Schließung des Musikclubs in ihrer Schule verhindern und startet eine Protestbewegung. Ob sie Erfolg haben wird? 2. Geschichte: Damit sie selbst Lincolns trashiges Videospiel spielen kann, versucht Lana mit allen Mitteln ihren Bruder von der Konsole wegzulocken.

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